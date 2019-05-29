Названы самые необходимые профессии в России

Среди самых востребованных профессий России на оказались продавец-кассир, повар и педагог профессионального или образования. Об этом сообщает «Российская газета».

Рейтинг был составлен по результатам опроса работодателей, проведенного Всероссийским научно-исследовательским институтом (ВНИИ) труда для составления государственного информационного ресурса «Справочник профессий» Минтруда.

Первое место в рейтинге востребованных профессий заняла должность продавца-кассира. Вакансия такого рода пустует у 980 компаний-респондентов. Второе место досталось профессии повар — 862 опрошенных. На третьем месте расположились педагоги профессионального и дополнительного образования, которых ищут 557 опрошенных.

Также в ТОП-10 интереса работодателей попали медсестры, юристы, бухгалтеры, специалисты по социальной работе, делопроизводители, а также специалисты по закупкам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что руководитель ВЦИОМ объяснил, с чем связано падение рейтинга Путина.