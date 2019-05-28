Руководитель ВЦИОМ объяснил, с чем связано падение рейтинга Путина

Валерий Федоров считает, что россияне не верят в то, что когда-то в стране все наладится.

Своим мнением руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров поделился 28 мая. Он думает, что опрошенные россияне не знают, что однажды им станет лучше жить. Эта неуверенность в завтрашнем дне негативно сказывается на доверии к президенту России Владимиру Путину.

Федоров напомнил, что для россиян лучшая жизнь – это когда есть рост доходов, которые за последние годы не растут, а падают, сообщил он на телеканале «Дождь».

Люди, уверяет руководитель ВЦИОМ, не понимают, почему острая фаза кризиса закончилась три года назад, а ничего не меняется к лучшему.

Напоминаем, что пару дней назад специалисты центра объявили, что только 31,7% россиян доверяют Путину. Это минимальный показатель за последние 13 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ВЦИОМ: отключение мирового интернета волнует меньше половины россиян.