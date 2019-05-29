«Арсенал» поздравил Аршавина с 38-летием

ФК «Арсенал» в своем официальном твиттер поздравил бывшего российского игрока лондонского клуба Андрея Аршавина с 38-летием.

«С днем рождения, Андрей Аршавин! Будем надеяться, что мы отпразднуем эту дату чуть позже все вместе» – написал в своем поздравлении «Арсенал».

Happy birthday, Andrey Arshavin! 🇷🇺 Let’s hope we can all be celebrating together later today… 🤞 pic.twitter.com/OVk8sjrlDM — Arsenal FC (@Arsenal) 29 мая 2019 г.

Напомним, что Аршавин стал игроком английского клуба в 2009-м году, куда он перешел из петербургского «Зенита». За «Арсенал» российский футболист выступал клуб до 2013-го. Всего за английский клуб он сыграл 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 голевых передач.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года. Аршавин отметил, что выделит время на участие в мероприятиях, а также выразил уверенность в том, что Санкт-Петербург удивит болельщиков со всего мира.