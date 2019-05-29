Аршавин, Семак и “Зенит” навестят детей в больнице Марии Магдалины

Дети устроят флешмоб кричалок, а футболисты покажут, как надо владеть мячом.

В пятницу 31 мая футболисты “Зенита” навестят детей в больнице №2 святой Марии Магдалины на Васильевском острове Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в комитете здравоохранения 29 мая.

Делегацию с подарками возглавят тренер Сергей Семак и функционер Андрей Аршавин, бывший нападающий клуба Санкт-Петербурга. Дети встретят футболистов во дворе и устроят флешмоб “кричалок”. Девочки устроят показательное выступление группы поддержки. “Зенит” проведет для детей зарядку, футболисты покажут мастер-класс владения мячом и проведут дружеский матч.

Аршавин и Семак посетят палаты детей с тяжелыми заболеваниями и центр травматологии, где хотят открыть Центр спортивной медицины.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что для “Зенита” закончился сезон РПЛ и они расходятся на отдых.