Компания Захара Смушкина нашла лоббиста для Конюшенного ведомства

Сразу несколько инвесторов готовы менять Конюшенное ведомство. Но только один из них уже заручился поддержкой депутата, главного архитектора города и других значимых персон. Значит ли это, что Конюшенное ведомство уйдет в руки УК «СТАРТ Девеломпент», пока не ясно. К тому же у проекта есть противники в лице активных горожан.

Главный архитектор за скорейшее изменение Конюшенного ведомства

На прошлой неделе, 24 мая, председатель комитета по градостроительству и архитектуре, главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев однозначно поддержал проект по реконструкции Конюшенного ведомства, предложенный УК «СТАРТ Девелопмент».

«Мне очень жаль, что его реализация сопряжена с такими трудностями. Если представленный инвестором проект будет двигаться, я всячески поддержу его как гражданин, ведь «СТАРТ Девелопмент» продемонстрировал тщательное, бережное отношение к наследию, а как чиновник – создам все условия для его скорейшей реализации», – цитирует его «Петербургский дневник».

Бенефициаром, то есть получателем прибыли, УК «СТАРТ Девелопмент» согласно Forbes, является предприниматель Захар Смушкин, совладелец компании «Илим Палп Энтерпрайз», экспортера бумажной продукции ( Смушкин основал компанию в 1992 году вместе с братьями Михаилом и Борисом Зингаревичами). В свою очередь Зингаревичи уже проявляли интерес к Конюшенному ведомству – в 2013 году они получили разрешение на строительство здесь апарт-отеля. Но после протестов жителей города в 2016 году, власти Северной столицы предложили Зингаревичам обменять проект на участки для строительства гостиниц в разных районах Петербурга.

УК «СТАРТ Девелопмент», генеральным директором которой, согласно ЕГРЮЛ, сейчас является Сергей Хромов, представила публике проект реконструкции Конюшенного ведомства впервые 17 апреля на Неделе городских изменений, проходящей на площадке ArtPlay в Петербурге. Согласно проекту, предлагается сначала восстановить здание Конюшенного ведомства, а потом приспособить его под музей современного искусства и под общественное пространство. Под Конюшенной площадью планируется создать хранилище фондов музея, библиотеку, комнаты для сотрудников. Это в том случае, если будет реализован полноценный музейный проект. Под землей предлагается также создать парковку. Автором проекта, рассказали в УК «СТАРТ Девелопмент», является архитектор Сергей Мишин. Стоимость реализации этой идеи может составить 8-10 млрд рублей.

Поддержка у инвестора уже есть

В середине мая компания совместно с ВООПИиК создали рабочую группу для доработки концепции реновации Конюшенного ведомства. Участники рабочей группы, рассказали в УК «СТАРТ Девелопмент», 21 мая поддержали идею создания общего для петербургских музеев пространств, которую предложил председатель Совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик. Заместитель председателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов отметил, что для реализации проекта нужно заручиться поддержкой у Музея истории города и Комитета по культуре, у которых есть собственное видение работы с ведомством. Однако за скобками остается вопрос на каких условиях городские и федеральные музеи будут находиться в новом пространстве.

А вот насчет работ под землей мнения разделились. Архитектор Владимир Ленов на заседании рабочей комиссии 21 мая высказался за то, чтобы максимально задействовать пространство под ведомством, сообщили в УК «СТАРТ Девелопмент». Александр Кононов и главный архитектор Эрмитажа Виктор Туралин, напротив, говорят о сложном техническом состоянии памятника. Они просят потенциального инвестора показать два проекта – с задействованием подземного пространства и без, чтобы оценить риски, рассказали в УК «СТАРТ Девелопмент».

Сам же Захар Смушкин считает, что «общество должно самостоятельно определиться с тем, как именно будет использоваться здание». При этом исторический облик постройки должен быть полностью сохранен. А также отмечает, что здание находится в аварийном состоянии и тянуть с работами просто опасно, передаёт его слова «Фонтанка».

Пока проект УК «СТАРТ Девелопмент» у всех на слуху, он остается предметом обсуждения общественности. Активисты Центрального района Петербурга выступают против этой концепции. Они вспоминают историю, когда в 2016 году сумели не допустить постройки в Конюшенном ведомстве апарт-отеля и выражают обеспокоенность тем, что здание снова под угрозой.

«Любые подземные работы, – пишут градозащитники, — в том числе постройка гигантских подземных пространств недопустимы в этом месте (на мысу между Мойкой и каналом Грибоедова) из соображений сохранности исторических зданий».

Реконструкция за счет инвестора

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов тоже высказал свое отношение к проекту. По его мнению минимальные затраты город оценивает в 5 млрд рублей, писала «Фонтанка», и в первую очередь это должны быть деньги инвестора.

Согласно оценкам экспертов реконструкция Конюшенного ведомства путем комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ) представляется неправильным. В Конюшенном ведомстве слишком много частных собственников помещений и земельных участков, с которыми нужно договариваться прежде чем начинать любые реконструкции. Например, о выкупе территорий и помещений. Это может повлечь за собой серьезные затраты, которые при реконструкции по схеме КУРТ могут лечь на городской бюджет и надолго затянуть весь проект реконструкции. Возможно, что участие города необходимо, чтобы легче было изъять частную собственность за небольшие деньги прикрываясь городскими нуждами, когда сам проект Конюшенного ведомства отступает на задний план.

Есть и другие возражения против схемы КУРТ, которые связаны именно с порядком финансирования проекта за счет государства. И примеры уже есть, когда на частный проект «Город Южный» Смушкина приходиться выделять деньги из городского и федерального бюджета. Например, как рассказывал генеральный директор Сергей Хромов в интервью Gazeta.SPb «Правительство города уже выделило средства в виде участия в уставном капитале АО «ИТМО Хайпарк». Большая часть средств вернется в виде налоговых отчислений от деятельности предприятий в будущей промзоне в Южном (100 га) и наукоемких производствах».

Конюшенное ведомство интересует многих инвесторов, поэтому правильнее будет, если городские власти выберут его на конкурсе. Очевидно, что объект реконструкции чрезвычайно ликвиден, и при должном подходе способен принести инвестору хорошую прибыль. Только городским властям необходимо ускорить поиск инвестора, так как состояние Конюшенного ведомства вызывает тревогу у градозащитников.

Жители города заплатят?

У ряда депутатов Петербурга не вызывает восторга идея реализовывать проект по схеме ГЧП. В экономике города уже присутствует несколько проектов: аэропорт и ЗСД, которые высасывают деньги налогоплательщиков, а их деятельность сопровождается скандалами. Например, в ноябре депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Михаил Амосов подготовили поправки к бюджету города, где предложили вместо расходов на ЗСД расселить коммуналки.

Известно, что проект реконструкции Конюшенного ведомства также есть у ООО «Магазин Купцов Елисеевых», но компания пока не афиширует свою идею. Есть предложение от «Тандем-Истейт» – оно направлено на создание арт-пространства и с развлекательной и образовательной зонами.

Справка:

Первое здание Конюшенного двора построили в 1720—1723 годах. В начале 19 века здание перестроили, сохранив конфигурацию и стены – эта перестройка и сохранилась до наших времен. Здесь долгое время размещались императорские конюшни, которые славились своими скакунами. В 20 веке здесь жил барон, размещалась 4-я рота Павловского полка, находился отряд конной милиции, позже размещался гараж Управления Министерства внутренних дел. И до 2001 года в здании располагались различные учреждения. Последнюю реставрацию Конюшенного ведомства проводили ещё в 1948-1951 гг. В 2013 попытку переделать здание под апарт-отель ведомства предприняла компания «Плаза Лотос Груп» братьев Зингаревичей, но градозащитники не позволили этого сделать. В феврале 2017 года Конюшенное ведомство передали Государственному музею истории Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в ЗакСе Петербурга обеспокоены судьбой Конюшенного ведомства.