Застройщик Южного: «Мы открыты к диалогу и конструктивной критике»

Генеральный директор ООО «Город-спутник Южный» Сергей Хромов в интервью Gazeta.SPb рассказал об инфраструктуре города-спутника, его транспортной доступности, а также о том, как будет изменена местность под застройку и как идёт взаимодействие с местными жителями.

Кто является собственником земли, где будет возводиться Южный? В чем цель строительства Южного и почему он, по вашему мнению, необходим?

Собственником земли является УК СТАРТ Девелопмент, полностью российская компания, налоговый резидент, зарегистрированный на территории Санкт-Петербурга.

Одной из движущих сил развития Южного станет инноград «ИТМО Хайпарк», под строительство которого «СТАРТ Девелопмент» выделил безвозмездно более 100 га из земельного фонда проекта, понимая, что город – это не только жилье, но еще и рабочие места, общественные пространства и дополнительные стимулы развития территорий. В течение ближайших трех лет здесь будет построено более 350 тыс. кв. м университетской недвижимости – это кампус, бизнес-инкубаторы и прогрессивные производства инновационного центра, а также научные центры и учебные здания. К 2024 году здесь будут обучаться и работать в 50 международных лабораториях более 3,6 тыс. человек.

Проект ни в коем случае не превратится в еще один «спальный» район: во-первых, благодаря большому количеству рабочих мест и деловых активностей на территории. Во-вторых, из-за принципиального нового подхода к градпроектированию. Совместно с Университетом ИТМО была разработана цифровая модель развития территории города-спутника. То есть если в какой-то момент на территории пойдет перекос и будет очевиден рост маятниковой миграции жителей в другие районы, это даст сигнал сити-менеджерам: здесь дефицит образовательных учреждений или мест для работы.

Какова площадь Южного? Сколько здесь будет проживать людей? Какая застройка будет преобладать? Какова будет обеспеченность инфраструктурой?

Площадь территории города-спутника Южного составит 2012 гектар, всего здесь будет построено 8,8 млн м2. недвижимости, из них жилье составит 4,3 млн м2. Более половины жилых площадей (2 млн кв. м.) составит малоэтажная застройка до пяти этажей, 4,2 млн – это среднеэтажная застройка (до 10 этажей). Причем это не ковровая застройка, а отдельные точечные десятиэтажки.

Остальное – индивидуальное жилищное строительство. Ни многоэтажного, ни тем более высотного строительства в проекте не предусмотрено. Расчетная численность города-спутника Южный, после окончания реализации проекта составит 134 тыс. человек. Для нужд жителей будущего города будет построено более 600 тыс. кв. м. коммерческой недвижимости, в том числе торговые центры, магазины, кафе, развлекательный парк и многое другое. Город-спутник будет полностью самодостаточен в вопросе социальной инфраструктуры – здесь появится 37 детских садов, 16 школ, 21 спортивный комплекс, восемь поликлиник, полноценная больница, а также 25 объектов культуры и искусства. Кроме того, в Южном для всех жителей будут доступны образовательные центры, общественные пространства и парки, их площадь в проекте составит более 350 гектар.

Как власти Петербурга относятся к строительству Южного?

Наш проект пользуется полной поддержкой со стороны Правительства Петербурга. Для города это возможность не только получить новый драйвер для экономики знаний, но и промышленный стимул нанести на карту новую зону в схеме размещения производительных сил. Все это, в конечном итоге, поможет городу в борьбе за привлечение инвестиций и даст очки в рейтинге инвестиционного климата. Правительство города уже выделило средства в виде участия в уставном капитале АО «ИТМО Хайпарк». Большая часть средств вернется в виде налоговых отчислений от деятельности предприятий в будущей промзоне в Южном (100 га) и наукоемких производствах.

Как с вашей стороны вы планируете изменить место для строительства? Что будет подлежать сносу? Будет ли что-то уничтожено из-за прокладки дорог?

Нам известно, что вопрос транспортной доступности и строительства новых магистралей очень волнует местных жителей. На наш взгляд, «Южный» находится в выгодной транспортной локации. Транспортное сообщение с городом пойдет по шестиполосному Киевскому шоссе, на нашей территории есть две железнодорожные станции. Мы также ведем переговоры с РЖД о запуске скоростных поездов «Ласточка» — добьемся организации здесь остановки.

Кроме того, «СТАРТ Девелопмент» предложил правительству Петербурга проект строительства линии метро через аэропорт «Пулково» к Южному. Этот комплекс мероприятий закроет вопрос логистики на долгие годы. И не стоит забывать, что город-спутник будет отстраиваться не менее 15-20 лет, этап за этапом, нагрузка на инфраструктуру будет постепенной. Проект же строительства дублера Киевского шоссе вдоль железной дороги – это не вопрос ближайших лет, а может и десятилетий. Это резерв на отдаленное будущее. В городском Генплане есть несколько таких объектов, их нахождение там – не гарантия строительства. Вопросы транспортной инфраструктуры будут в любом случае прорабатываться с учетом интересов проживающих здесь людей.

По мнению градозащитников, Кондакопшинский лес и болото обречены. Что вы думаете об этом?

Начнем с того, что большая часть Кондакопшинского леса находится вне границ города-спутника Южный. А та часть, что попала в наши границы, пересекается с застройкой на 50%. Сейчас проектировщики думают, как изменить проект, чтобы максимально сохранить зеленые насаждения. Если уже говорить про озеленение, то до 20% площади всего города-спутника Южный будет отведено под зеленые зоны, что намного выше городского норматива по озеленению.

Кондакопшинское болото никто застраивать не будет. Проблема в том, что чисто юридически оно таковым не является, для его сохранения нужно определить его границы и статус. Мы инициировали в Государственном гидрологическом институте (ГГИ) исследование по определению границ этого болота. Однако в процессе выяснилось, что методологии внесения болот в реестр не существует, из-за чего исследование затянулось. После того, как границы будут определены, компания сможет запустить процедуру передачи водного объекта государству.

В чем суть вашего противостояния с градозащитниками, в частности, с Павлом Солодовым? Как конфликт решается?

У нас нет претензий лично к Павлу Солодову. Мы понимаем его обеспокоенность тем, что рядом с его местом жительства будет возведен новый город. Более того, многие вопросы, которые поднимали местные жители, позволили нам сделать проект лучше. Большая часть этих вопросов уже сняты. Мы, как и раньше, открыты к диалогу и конструктивной критике.

Как, по вашим данным, жители ближайших населенных пунктов относятся к строительству Южного?

Как показали опросы, многие жители Лесного заинтересованы в строительстве Южного. Прежде всего потому, что все эти люди – будущие пользователи инфраструктуры города-спутника. Сейчас они обделены самыми базовыми вещами. Там нет поликлиники, нормальных магазинов, аптек, банков. Жители Лесного вынуждены ездить в Пушкин для пользования городскими сервисами. Появление здесь крупного кампуса, а в перспективе еще и ветки метро повысит стоимость недвижимости и земельных участков в этой локации в несколько раз.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как строительство Южного может повлиять на жителей ближайших населенных пунктов, по мнению градозащитника.