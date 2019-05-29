В Минздраве обсуждают способы борьбы с весом для пожилых

Диетолог считает, что при дефиците витаминов тренировки могут быть вредны. Фото: pixabay.com
Диетолог считает, что при дефиците витаминов тренировки могут быть вредны. Фото: pixabay.com

Американские врачи назвали интервальные тренировки хорошим способом сбросить жировую массу.

Педиатр Минздрава Ольга Ткачева считает что физические тренировки лучше всего позволяют сохранить тело в форме для пожилых людей, о чем она сообщила RT. По ее мнению, в пожилом возрасте не только увеличивается вес тела, но и уменьшается мышечная масса, которая обеспечивает нормальную работу организма.

При этом диетолог Людмила Денисенко считает, что при дефиците витаминов, тренировки могут быть не только бесполезны, но и противопоказаны, сообщает газета “Известия”.

Причиной для обсуждения стала публикация MedicalXpress о важности интервальных нагрузок для пожилых людей. В течение 10 недель добровольцы от 70 лет три раза в день занимались спортом от 18 до 36 минут. По сравнению с теми, кто не выполнял упражнения, участники сбросили на 30% больше жировой массы — метод показал особую эффективность среди мужчин.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, от каких продуктов рекомендуется отказаться для людей старше 50 лет.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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