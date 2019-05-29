Станцию метро “Невский проспект” закрыли в среду вечером

Об обнаружении бесхозного предмета сообщили около 19:20. Фото: pixabay.com
Об обнаружении бесхозного предмета сообщили около 19:20. Фото: pixabay.com

Из-за бесхозного предмета переход на станцию “Гостиный двор” невозможен.

Станцию метро “Невский проспект” закрыли в среду вечером из-за обнаружения в вестибюле предмета без владельца поблизости, сообщает корреспондент Gazeta.SPb 29 мая. Час пик в Санкт-Петербурга заканчивается, но движение на дорогах Санкт-Петербурга все еще затруднено.

Об обнаружении бесхозной вещи объявили по “громкой связи” в подземке Санкт-Петербурга около 19:20. Поезда проезжают мимо нее, а пассажиров не пускают на станцию. Проверка может занять от получаса до 1-2 часов. Кроме этого, закрыт переход на станцию “Гостиный двор”.

На самом Невском проспекте, по данным сервиса Яндекс.Пробки, автомобили движутся медленно по всей его длине. Основные заторы, разумеется, приходятся на Площадь Восстания. Сейчас в Петербурге 5 баллов пробок из 10 — в ближайшее время все разъедутся по домам.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге “заминировали” офисы МИД.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Станцию метро “Невский проспект” закрыли в среду вечером
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