Анонимы пригрозили взрывом офисов МИД, если украинских моряков не освободят

Два здания Санкт-Петербурге эвакуировали днем во вторник, но угрозы не подтвердились.

На электронные адреса офисов представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге во вторник пришли сообщения о заложенных бомбах, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 29 мая. Анонимы требовали освобождения задержанных после Керченского инцидента украинских моряков.

В письме с неизвестного адреса сообщалось, что в здании находится “бомба в человеке”. Сотрудникам представительства МИД выделили 1,5 часа на решение о судьбе задержанных украинцев — если им не будет гарантирована свобода, сработает взрывное устройство. Из зданий на Саперном и набережной Кутузова в Петербурге вывели 10 человек. Здания тщательно проверили, но ничего не нашли.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что эвакуации затронули членов орггкомитета в ходе чемпионата мира по хокккею.