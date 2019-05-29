Анонимы пригрозили взрывом офисов МИД, если украинских моряков не освободят

Анонимы дали сотрудникам МИД 1,5 часа на решение. Фото: pixabay.com
Анонимы дали сотрудникам МИД 1,5 часа на решение. Фото: pixabay.com

Два здания Санкт-Петербурге эвакуировали днем во вторник, но угрозы не подтвердились.

На электронные адреса офисов представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге во вторник пришли сообщения о заложенных бомбах, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 29 мая. Анонимы требовали освобождения задержанных после Керченского инцидента украинских моряков.

В письме с неизвестного адреса сообщалось, что в здании находится “бомба в человеке”. Сотрудникам представительства МИД выделили 1,5 часа на решение о судьбе задержанных украинцев — если им не будет гарантирована свобода, сработает взрывное устройство. Из зданий на Саперном и набережной Кутузова в Петербурге вывели 10 человек. Здания тщательно проверили, но ничего не нашли.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что эвакуации затронули членов орггкомитета в ходе чемпионата мира по хокккею.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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