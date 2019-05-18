Журналистов и членов оргкомитета ЧМ по хоккею эвакуировали в Кошице

Их попросили покинуть здание отеля.

Об этом стало известно 17 мая. Все случилось в словацком Кошице в четыре часа дня из-за короткого замыкания электричества, передает ТАСС. Уточняется, что журналистов и членов оргкомитета чемпионата мира по хоккею эвакуировали прямо перед началом матчей дневной сессии. Им пришлось ждать около 15 минут – проблему решили и всех запустили внутрь, так что специалисты смогли вернуться к работе.

Напоминаем, что отель, где они проживают, находится рядом с хоккейной ареной. Журналисты и члены оргкомитета могут попасть туда, не выходя из отеля. К слову, инцидент не помешал подготовке к подготовке к матчу Словакия – Франция.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Сборная России по хоккею победила сборную Латвии. Счет открыл хоккеист из команды соперников – шайбу забросил Цибульскиса. Впереди только два матча группового этапа, и первый из них – со Швейцарией – уже завтра.