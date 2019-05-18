Сборная России по хоккею победила сборную Латвии

Сборная России по хоккею. Фото: sports.ru
Сборная России по хоккею. Фото: sports.ru

Матч завершился со счетом 3:1.

Игра состоялась сегодня, 18 мая, в Словакии в рамках чемпионата мира по хоккею. На льду встретились сборные России и Латвии. Счет открыл хоккеист из команды соперников – шайбу забросил Цибульскиса. После этого россияне уже не давали латышам возможности застать их врасплох – одна за другой шайбы атаковали ворота сборной Латвии. В нашей команде отличились Дмитрий Орлов, Никита Гусев и Никита Кучеров. Матч завершился уверенной победой сборной России и первым местом в группе B. Сейчас у хоккеистов в активе 15 очков спустя только пять матчей.

«Впереди только два матча группового этапа, и первый из них – со Швейцарией – уже завтра»,

— говорится в Twitter-аккаунте сборной России.

Напоминаем, что россияне не проиграли пока ни одного матча. Они смогли побороть норвежцев, австрийцев, чехов, итальянцев и теперь еще и латышей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дети смогут бесплатно попасть на матч «Зенит» — «Енисей».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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