Дети смогут бесплатно попасть на матч «Зенит» — «Енисей»

Юные болельщики до 14 лет смогут попасть за последний матч в сезоне бесплатно. Петербургский футбольный клуб «Зенит» дарит билеты.

«Зенит» подарит своим юным фанатам пригласительные билеты на игру с «Енисеем», сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Дети до 14 лет могут получить пригласительные на сайте «Зенита», в клиентском офисе, который находится в доме 16А по улице Добролюбова, или в кассах «Газпром Арены» в день проведения игры. Для получения бесплатного билета необходимо предъявить своё свидетельство о рождении.

Матч пройдет в следующее воскресенье, 26 мая, в 14:00 по московскому времени.

За два часа до начала игры на стадионе будет открыт «Фан-променад». А в 12:00 часов дня начнет работать фотозона с Кубком чемпионов. Фотозона расположена в центральном фойе на 3 этаже «Газпром Арены».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полицейские провели зарядку для пятиклассников Фрунзенского района.