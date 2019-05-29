Беглов завил о планах достроить метро до Кудрово до 2025 года

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах относительно новых маршрутов общественного транспорта.

Беглов сделал данные заявления сегодня, 29 мая, в ходе визита на предприятие «Силовые машины». Они касаются планируемых проектов, которые будут развивать транспортную доступность для новых районов Санкт-Петербурга.

Одним из таких проектов является намерение продлить Лахтинско-Правобережную линию метро до Кудрово к 2025 году. От Дыбенко до Новосаратовки будет построена линия скоростного трамвая. В ближайшее время будет завершен ремонт на станции метро «Академическая». К сентябрю в эксплуатацию должны быть введены 3 новых станции метро Фрунзенского радиуса.

Также отмечается, что будет увеличена транспортная доступность районов Новодевяткино, Янино и Мурино.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге от Выборгской набережной уплыл причал и отправился в свободное плавание.