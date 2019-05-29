В Петербурге начался ремонт фонтана «Мальчик и гуси» на проспекте Королева

Фонтан будет полностью восстановлен. Фото: vk.com/primor
Фонтан будет полностью восстановлен. Фото: vk.com/primor

Сегодня, 29 мая, на проспекте Королёва в Приморском районе Санкт-Петербурга начались работы, направленные на восстановление фонтанного комплекса «Мальчик и гуси».

На сегодняшний день уже были установлены ограждения и начат процесс разбора старых конструкций фонтана, сообщили Gazeta.SPb в администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что фонтанный комплекс попал в руки «Водоканала», находясь в аварийном состоянии и при отсутствии инженерных сетей. В комплекс восстановительных работ будут включены работы по проведению новых водопроводных и канализационных сетей, также он будет подключен к электроснабжению. В чашу фонтана «Мальчик и гуси» будет поставлен новый коллектор.

Кроме того, будет проведен ремонт системы гидроизоляции чаши и архитектурной части фонтана, будет установлено новое насосное оборудование и подводное освещение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов завил о планах достроить метро до Кудрово до 2025 года.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
приморский район ремонт фонтан
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