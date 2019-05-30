В Будапеште затонуло судно с 30 туристами

В Будапеште из-за столкновения двух судов, которое произошло в результате усложненной навигации, за бортом оказалось почти 40 человек.

По предварительной информации, туристов из России на борту прогулочного корабля не было. В большей степени там находились туристы из Южной Кореи. В общей сложности на борту было 32 туриста и 2 члена экипажа, передает «Вести.ru».

Как сообщает МЧС, из воды были спасены 18 человек, трое погибли, ещё 16 человек на данный момент ищут сотрудники спасательных служб. Однако в связи со сложными погодными условиями, дождем спасателям труднее проводить поисковые работы.

Гид Анатолий Захарченко отмечает, что данное судно было одним из самых маленьких кораблей компании. Оно вмещает всего 60 человек, но на борту находилось 34 туриста. Рядом проходило большое судно и из-за этого пошла волна, которая сбила корабль.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в поезде Петербург-Хельсинки случилось задымление.