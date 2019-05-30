Медведев отложил установку тахографов для автобусов в Петербурге на год

В Петербурге компаниям-перевозчикам позволили отложить покупку тахографов (регистратор скорости, режима труда и отдыха водителей автобусов) до следующего лета.

Автобусные перевозчики в Северной столице могут приобрести тахографы на год позже, сообщает «Метагазета». Такое решение власти приняли из-за нехватки кадров, которая не позволит перевозчикам исполнить требования закона в срок, не нарушив график движения общественного транспорта.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, тем самым дав время перевозчикам на установку тахографов до 1 июля 2020 года.

Сообщается, что для выполнения закона компании-перевозчики в Петербурге потратят На около 390 млн рублей. При этом, отмечается нехватка кадров среди водителей общественного транспорта. Чтобы соблюдать законодательство перевозчикам придется принять на работу еще как минимум 4 тысячи водителей автобусов. Если этого не сделать, всем грозят штрафы за нарушения режима труда и отдыха.

Ассоциация перевозчиков, в связи с таким положением вещей, уже прогнозируют увеличение интервалов между автобусами на маршрутах по Санкт-Петербургу до 20 минут.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во время ПМЭФ между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда «Сапсаны».