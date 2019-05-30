Четырех аниматоров в царских костюмах задержали на Биржевой площади

Аниматоры должны иметь лицензию, чтобы заниматься своей деятельностью. Фото: vk.com / Администрация Василеостровского
Аниматоры должны иметь лицензию, чтобы заниматься своей деятельностью. Фото: vk.com / Администрация Василеостровского

Они занимались предпринимательской деятельностью без разрешения.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Сразу двум парочкам пришлось покинуть привычное рабочее место, чтобы отправиться в отделение полиции. Дело в том, что они работали без лицензии. Мужчины и женщины в костюмах подходили к прохожим, фотографируясь с ними и требуя потом денег за красивый снимок. Теперь им предстоит выплатить штраф размером до двух тысяч рублей – дела об административных правонарушениях уже переданы в суд.

Их удалось задержать в ходе рейда по Биржевой площади, в котором приняли участие представители администрации Василеостровского острова, полицейские и петербуржцы.

Напоминаем, что при помощи таких мероприятий борются с незаконной торговлей и предпринимательством – за три дня уже наказаны шесть человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю «закладчицу» с 29 пакетиками белого порошка.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
аниматоры биржевая площадь васильевский остров
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