В Петербурге задержали 22-летнюю «закладчицу» с 29 пакетиками белого порошка

Росгвардия задержала в Красногвардейском районе юную гражданку, имевшую при себе не один десяток пакетиков с синтетическим наркотиком.

Наряд вневедомственной охраны, патрулирования район, увидел у дома №2Б на проспекте Уткина неадекватно ведущую себя девушку. Она явно нарушала общественный порядок, а увидев патрульный автомобиль Росгвардии, попыталась скрыться, направившись во дворы соседних домов.

Однако гражданка была задержана за административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Девушку передали сотрудникам полиции, сообщают в пресс-службе УВО.

Позже выяснилось, что у хулиганки-задержанной были изъято 29 пакетиков с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что внутри находился мефедрон. При выяснении обстоятельств, девушка созналась в том, что раскладывала закладки с наркотическими веществами, и даже назвала адрес.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге ожидается ограничение движения на улице Салова и Большому Сампсониевскому проспекту.