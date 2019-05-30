Специалисты рассказали, почему стоит воздержаться от купания в фонтанах

Роспотребнадзор советует россиянам не пренебрегать своим здоровьем.

Эксперты объяснили все сегодня, 30 мая, в преддверии наступления летнего сезона. В Роспотребнадзоре назвали купание в фонтане не самой лучшей идеей и тому сразу несколько причин. Во-первых, такой досуг чреват возникновением простуды – человек, искупавшийся прямо в одежде, может заболеть. Во-вторых, предостерегают в ведомстве, можно заразиться инфекцией. Речь идет об острой кишечной инфекции, респираторной инфекции, конъюнктивите и многих других более серьезных последствий. В-третьих, что тоже не мало важно, человек может получить травму – поскользнуться или получить удар током и-за электричества от подведенных коммуникаций или освещения.

В Роспотребнадзоре отговаривают детей и их родителей лезть в фонтаны – лучше придумать более безопасный способ спастись от жары.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге начался ремонт фонтана «Мальчик и гуси» на проспекте Королева.