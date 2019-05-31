СМИ Южной Кореи сообщают о казни в КНДР представителя США

В южнокорейской газете «Чосон ильбо» появилась информация о том, что в КНДР казнили спецпредставителя Государственного Совета страны по политике с США Ким Хёк Чхоля.

По версии данного издания, ссылающегося на неизвестный источник, осужденный политик казнен за провал американо-северокорейского саммита, которых проходил в Ханое, передает издание «РИА Новости». Обвиненных политиков уличили в шпионаже для США.

Кроме того, в СМИ отмечается, что помимо Ким Хёк Чхоля были казнены ещё четыре сотрудника Министерства иностранных дел КНДР. При этом глава отдела ЦК Трудовой парии по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоль был отправлен в Чагандо для «перевоспитания».

Южнокорейское издание утверждает, что казнь состоялась ещё в марте на военном аэродроме неподалеку от Пхеньяна.

Однако ранее южнокорейские СМИ не раз рассказывали о казнях чиновников, которые потом оказывались живыми.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что отчет о причинах авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево хотят опубликовать к 5 июня.