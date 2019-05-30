Отчет о причинах авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево хотят опубликовать к 5 июня

Эксперты МАК уже назвали предварительную версию случившегося.

Обо всем стало известно 30 мая. ТАСС сообщает, что МАК готовит отчет, который хочет опубликовать в ближайшее время. Представитель комитета отметил, что пятого числа будет ровно месяц с момента трагедии. Сейчас в МАК уверены, что пожар случился в результате грубого приземления. «Аэрофлот» уже успел прокомментировать эти слова, заявив, что нельзя предполагать, пока расследование все еще не считается прекращенным.

Напоминаем, что инцидент с SSJ-100 произошел пятого мая в Шереметьево. Самолет взлетел, а уже спустя пару минут приземлился и загорелся. Внутри находилось чуть больше 70 человек. В результате погиб 41 человек – среди них был один член экипажа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в “Аэрофлоте” заявили, что экипаж SSJ-100 следовал инструкциям — вины команды борта в невыпуске интерцепторов нет.