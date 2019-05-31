Мэр Анапы отказался давать бюджетные деньги на концерт Волочковой

Начальная стоимость тендера составляла 639 тысяч рублей. Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art/?utm_source=ig_embed
Начальная стоимость тендера составляла 639 тысяч рублей. Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art/?utm_source=ig_embed

Заказчиком выступления артистки Анастасии Волочковой являлся Городской театр Анапы.

Глава администрации Анапы Юрий Поляков дал распоряжение на отмену проведения электронных торгов на закупку «показа концертной программы артистки Анастасии Волочковой», сообщили Gazeta.SPb в администрации города Анапы.

На сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» размещена первоначальная цена тендера на закупку услуги. Она составляла 639 тысяч рублей.

Юрий Поляков отметил, что помимо концерта Волочковой, у города есть более важные цели, куда будут направлены бюджетные средства. Однако он заявил, что местные бизнесмены имеют право оплатить выступление, приуроченное к открытию курортного сезона, при желании.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что все расчетные счета Германа Стерлигова заблокированы.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Анапа анастасия волочкова Юрий Поляков
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