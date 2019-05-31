В Ижору продолжают попадать грязные стоки под Гатчиной

Вода из фильтров выглядит серой и пахнет отходами. Фото: Росприроднадзор
Вода из фильтров выглядит серой и пахнет отходами. Фото: Росприроднадзор

Росприроднадзор остался недоволен состоянием очистных сооружений в Пудости.

Эксперты Росприроднадзора взяли пробы сточных вод на выходе из фильтров и месте попадания в Ижору в Гатчинском районе Ленобласти, сообщили в ведомстве 31 мая. Департамент хочет выяснить, как стоки влияют на состояние реки.

Воды выглядела серой и пахла бытовыми отходами, передают эксперты — ситуация не изменилась с апреля. Представитель АО “Коммунальные системы Гатчинского района”, которое несет ответственность за сток, уверил ведомство Петербурга, что общество построит новые очистные сооружения для поселка Пудость.

В Росприроднадзоре Санкт-Петербурга подчеркивают, что фильтры в Пудости выглядят поломанными и воду не очищают. Вокруг сооружений происходит заболачивание, а Ижора от этих стоков не становится чище. Ущерб от действий общества пока не подсчитали.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Росприродназор взял пробы из стока “Крестов” в Ижору.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
Гатчинский район загрязнение ижора река росприроднадзор сток
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