В Ижору продолжают попадать грязные стоки под Гатчиной

Росприроднадзор остался недоволен состоянием очистных сооружений в Пудости.

Эксперты Росприроднадзора взяли пробы сточных вод на выходе из фильтров и месте попадания в Ижору в Гатчинском районе Ленобласти, сообщили в ведомстве 31 мая. Департамент хочет выяснить, как стоки влияют на состояние реки.

Воды выглядела серой и пахла бытовыми отходами, передают эксперты — ситуация не изменилась с апреля. Представитель АО “Коммунальные системы Гатчинского района”, которое несет ответственность за сток, уверил ведомство Петербурга, что общество построит новые очистные сооружения для поселка Пудость.

В Росприроднадзоре Санкт-Петербурга подчеркивают, что фильтры в Пудости выглядят поломанными и воду не очищают. Вокруг сооружений происходит заболачивание, а Ижора от этих стоков не становится чище. Ущерб от действий общества пока не подсчитали.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Росприродназор взял пробы из стока “Крестов” в Ижору.