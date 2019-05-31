Бизнес: оптоклубы «РЯДЫ» наращивают выручку

В первом квартале этого года выручка сети оптоклубов «РЯДЫ» составила 1,9 млрд руб, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2018 года темпы роста были значительно выше — выручка ретейлера составила 8 млрд руб, что на 46% больше, чем в 2017 г. В этом году этот показатель должен превысить 10 млрд руб, сообщили GazetaSPb в компании.

Наибольшую долю в росте выручки в первом квартале принес оптоклуб в подмосковных Мытищах, отмечает гендиректор сети Елена Стрельцова. При этом в прошлом году наибольший прирост (66% в структуре общего роста выручки) обеспечили оптоклубы, открытые в 2017-2018 гг. Сопоставимые продажи (показатель LFL) в первом квартале выросли примерно на 3%. В прошлом году LFL составил 18%, что по-прежнему остается лучшим показателем для рынка продуктовой розницы.

Средний чек в первом квартале составил 3172 рубля, что на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот показатель планомерно увеличивается. В 2018 году он составил 2877 руб., увеличившись на 8%.

Важным достижением последнего года работы для «РЯДОВ» стал выход за пределы «домашнего» рынка Петербурга и Ленобласти – сеть открыла оптоклуб в подмосковных Мытищах, сообщили GazetaSPb в компании.

Справка о компании:

«Оптоклуб РЯДЫ» — розничная сеть, работающая в нише складских клубов. Основная бизнес-идея — продажа ограниченного числа самых популярных наименований по лучшим ценам в укрупненной упаковке. Это первый лоукостер крупного формата в России. Мировые аналоги — Costco, Sam’sClubs (подразделение Walmart), BJ’s.

Основатели сети — Дмитрий Костыгин и Август Мейер. На данный момент открыто четыре торговых объекта, два из которых расположены в Санкт-Петербурге и один — в Ленинградской области и один – в подмосковных Мытищах. Общий объем инвестиций в развитие сети на данный момент составляет около 10 млрд. рублей.