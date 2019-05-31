Во Фрунзенском районе украден телефонный кабель на 1 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых.

Происшествие случилось на прошлой неделе, 21 мая. У дома 52/1 по улице Белградской во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга неизвестные злоумышленники совершили хищение телефонного кабеля марки ТГ 200х2х0,7. Было похищено почти 1,7 тысяч метров, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ущерб в общей сложности составил более 1 миллиона рублей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ, которая предусматривает кражу.

Позднее сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое граждан в возрасте 43 лет и 39 лет. Подозреваемые полили подписку о невыезде. Сотрудники полиции продолжают проверку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за сутки в Санкт-Петербурге похищены иномарки на 12,5 млн рублей.