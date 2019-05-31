Трое уклонистов предстанут перед судом в Киришах

Повестки пришли молодым людям из Ленобласти осенью, но они на них не отреагировали.

В Киришах следственное управление СК РФ закончило расследование дела трех молодых людей, которых обвиняют в уклонении от призыва на военную службу, сообщили Gazeta.SPb в управлении СК РФ по Ленинградской области 31 мая.

Полиция задержали трех молодых людей, им исполнилось 20, 22 и 23 года. Осенью они получили повестку о необходимости прохождения медкомиссии в больнице Киришей. Обвиняемые этого не сделали, и не предоставили никаких документов с уважительной причиной.

Обвиняемые признают вину и раскаиваются. Дела отправляют в суд, где их подробно рассмотрят, передают в управлении СК по Ленобласти.

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