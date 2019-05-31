Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» одобрила инвестиции на 10,6 млрд рублей

Инвестировать будут, в том числе, в фармацевтику. Фото: pixabay

Инвестировать будут, в том числе, в фармацевтику. Фото: pixabay

На заседании (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» эксперты рассмотрели четыре новых проекта. Объем инвестиций в работу компаний-резидентов исчисляется миллиардами.

Пресс-служба ОЭЗ сообщила, что 31 мая во время проведения заседания, эксперты обсудили четыре новых проекта, а также внесли корректировки в договор с двумя уже действующими резидентами.

Сообщается, что сумма заявленных инвестиций в данные проекты исчисляется 10,67 млрд рублей. Отмечается, что резидентами ОЭЗ «Санкт-Петербург» хотят стать: ООО «БИОГЕН», ООО «ЭмСиЭнЭс Полиуретан РУС», ООО «НПЦ «ЛКТ» и ООО «АТМ».

Изменения своих текущих проектов и корректировки соглашений представили экспертному совету еще две фирмы, уже являющиеся резидентами ОЭЗ «Санкт-Петербург», а именно — ООО «Балтфарма» и ООО «ПФ «ЭЛКОН».

Отметим, что в настоящее время резидентами особой экономической зоны в Северной столице являются 49 компаний. Те, чьи заявки еще рассматриваются, предпочли пока не разглашать деталей своих проектов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге депутаты предлагают выдавать бесплатные лекарства пациентам после инсульта.