Отец губернатора Ленобласти скончался после продолжительной болезни

Юрию Дрозденко было 80 лет. Фото: Pixabay
Юрию Дрозденко было 80 лет. Фото: Pixabay

Юрию Дрозденко было 80 лет.

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Информацию уже подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что причиной кончины стала продолжительная болезнь. Пока что глава Ленинградской области никак не комментировал настигнувшее его горе.

Слова поддержки уже высказали члены правительства региона, которые заявили, что разделяют горе, постигшее Дрозденко и его семью.

В трудный для Вас час примите слова сочувствия и поддержки от товарищей по работе», — говорится в заявлении правительства Ленобласти.

Напоминаем, что Александр Дрозденко родился в селе Акжар Джамбульской области Казахской ССР. О его семье мало что известно, так как губернатор предпочитает не рассказывать подробности своей личной жизни. Найти хоть какую-то информацию о его родственниках не удалось.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что умер звезда фильма «Крестный отец» в Лос-Анджелесе.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
александр дрозденко кончина
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