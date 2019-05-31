УФАС разберется с рекламой о кастрации неверных мужей

Петербуржцы пожаловались на баннер, посчитав его оскорбительным.

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Сразу двое петербуржцев обратились к антимонопольщикам с просьбой разобраться с рекламной конструкцией. На фотографии баннера видно, что ветеринарная клиника предлагает кастрировать котов и неверных мужей – последних, кстати, бесплатно.

Горожане считают, что такие объявления «подрывают основу семейных ценностей», а также являются оскорбительными и унижающими человеческое достоинство, передает издание «Мойка 78». Рекламу, кстати, пока что все еще можно увидеть у станции метро «Дыбенко».

В УФАС пообещали разобраться в ситуации в ближайшее время.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец не станет закрывать японское кафе из-за оскорбительного названия. Оно созвучно одному матерному слову. Владелец заведения уверяет, что его попросили просто убрать рекламную конструкцию.