Трасса «Скандинавия» «стоит» из-за ДТП с грузовиком

Водители жалуются на затрудненное движение неподалеку от поселка Огоньки.

Инцидент случился сегодня вечером, 31 мая, в Выборгском районе Ленинградской области. Обо всем сообщили пользователи социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Ленинградская область».

Очевидец пишет, что дорогу не смогли поделить двое – грузовик «Вольво» и легковой автомобиль «Ниссан». По предварительным данным, виновником аварии стал большегруз, который не стал уступать дорогу автомобилю. В результате произошло столкновение, которое стало причиной для многокилометровой пробки.

Как себя чувствуют водители и пассажиры – непонятно. Очевидцы лишь отмечают, что владельца «Ниссана» зажало в салоне собственной машины.

Тем временем дорога недалеко от поселка Огоньки окрасилась в алый цвет – автомобили едут со скоростью не более пяти километров в час.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на проспекте Сизова собрался «паровозик» из пяти машин, опять с участием каршеринга.