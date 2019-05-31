Пассажиров вновь пускают на станцию «Невский проспект»

Проверка бесхоза заняла всего лишь полчаса.

Обо всем стало известно сегодня вечером, 31 мая. В ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали, что сумка, которую нашли в подземке, оказалась не опасной – видимо, кто-то оставил ее по рассеянности.

Напоминаем, что станцию метро «Невский проспект» закрыли в 20:39, так как там нашли бесхозный предмет. Людей не пускали внутрь, все поезда проезжали мимо. На месте работали специалисты, которые проверяли – нет ли в сумке взрывного устройства. На все ушло примерно полчаса – уже в 21:08 «Невский проспект» вновь была открыта для входа и выхода пассажиров.

«Опасных предметов не обнаружено»,

— заверили в метрополитене.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что анонимные “минеры” поздравили Санкт-Петербург с 9 мая письмами о бомбах. Сотрудники метрополитена и других организаций обязаны реагировать на такие сообщения, так как одно из них может оказаться не простой угрозой.