Анонимные “минеры” иронично поздравили Петербург с 9 мая

В городе эвакуировали семь школ и два детсада. Фото: pixabay.com

В городе эвакуировали семь школ и два детсада. Фото: pixabay.com

Из-за писем о бомбах на улицы в среду вывели почти 4 тысячи человек.

В среду 8 мая на адреса нескольких городских объектов в Санкт-Петербурге снова пришли письма с сообщениями о заложенных бомбах, сообщили “Форпосту Северо-Запад” в правоохранительных органах 9 мая. На этот этот раз авторы иронично поздравили жителей с Днем Победы — и обильно снабдили текст антироссийскими лозунгами.

Полицейским пришлось проверять рынок “Юнона”, парк развлечений и социальные объекты: два детских сада и семь школ. Всего из зданий за среду вывели 3,8 тысяч человек.

Ничего опасного в зданиях не нашли и вскоре они возобновили работу. Материалы о проверках отправили в ГСУ Петербурга. В начале недели из-за писем в Петербурге эвакуировали свыше 16 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что во вторник торговые центры Петербурга массово эвакуировали.