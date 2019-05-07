Торговые центры Санкт-Петербурга массово эвакуируют

В центре Петербурга на проверку закрыли “Галерею” и “Невский центр”

В Санкт-Петербурге массово эвакуируют торговые центры, сообщили очевидцы в социальных сетях во вторник 7 мая.

Уже известно, что по сигналу пожарной сигнализации посетителей вынудили покинуть Парк Хаус на проспекте Культуры. В центре Санкт-Петербурга закрывали на проверку ТРК “Галерея” и “Невский центр”. Кроме этого жители Петербурга покидают Мега Дыбенко. К зданиям подъезжают машины МЧС Санкт-Петербурга.

Причины пока неизвестны — но скорее всего, к эвакуации центры вынудила деятельность “лжеминеров” которые последние несколько месяцев терроризируют Санкт-Петербург, рассылая письма о заложенных бомбах по разным городским объектам. Письма они часто подписывают именем президента РФ — а после выборов на Украине несколько писем пришло от имени Владимира Зеленского, как Gazeta.SPb сообщила ранее.