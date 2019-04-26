Письма о бомбах в Петербурге начали приходить от “Зеленского”

Из детского сада и колледжа в четверг вывели 550 человек.

В четверг в Санкт-Петербурге эвакуировали два городских объекта: колледж и детский сад. Письма администрациям пришли от “Владимира Зеленского”, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Петербурга 26 апреля.

Студентов и детей пришлось вывести из колледжа водных ресурсов на улице Стойкости и детского сада №15 на Заневском пр. Как передают в правоохранительных оранах Петербурга, письма с сообщением о заложенной бомбе пришли утром, а отправителем стал человек с фамилией новоизбранного украинского президента в адресе.

Эвакуировали 550 человек, но опасных предметов в зданиях не нашли, сообщили в органах Петербурга.

Владимир Зеленский обошел во втором туре выбором Петра Порошенко и станет новым лидером Украины. Раньше злоумышленники часто подписывали письма именем Владимира Путина.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Гордон предложил способ вернуть Крым Украине.