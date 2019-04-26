Письма о бомбах в Петербурге начали приходить от “Зеленского”

Раньше письма подписывали именем Путина. Фото: скриншот
Раньше письма подписывали именем Путина. Фото: скриншот "ТСН"

Из детского сада и колледжа в четверг вывели 550 человек.

В четверг в Санкт-Петербурге эвакуировали два городских объекта: колледж и детский сад. Письма администрациям пришли от “Владимира Зеленского”, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Петербурга 26 апреля.

Студентов и детей пришлось вывести из колледжа водных ресурсов на улице Стойкости и детского сада №15 на Заневском пр. Как передают в правоохранительных оранах Петербурга, письма с сообщением о заложенной бомбе пришли утром, а отправителем стал человек с фамилией новоизбранного украинского президента в адресе.

Эвакуировали 550 человек, но опасных предметов в зданиях не нашли, сообщили в органах Петербурга.

Владимир Зеленский обошел во втором туре выбором Петра Порошенко и станет новым лидером Украины. Раньше злоумышленники часто подписывали письма именем Владимира Путина.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Гордон предложил способ вернуть Крым Украине.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
владимир зеленский минирование письма эвакуации
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Где отдыхать на майские: лучшие пляжи Петербурга и Ленобласти
Клумбы из покрышек выкидывают по жалобам жителей
Разрешение обязательно: как правильно устанавливать кондиционеры в Петербурге
Савченко рассказала о разнице тюрьм России и Украины
Письма о бомбах в Петербурге начали приходить от “Зеленского”
В петербургской колонии осужденных мотивируют к ЗОЖ
С завода в Ленобласти несколько месяцев воровали машины
Пенсионера оглушил и ограбил собутыльник в Ленобласти