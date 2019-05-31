На Шафировском камни стали причиной массовой аварии

Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today

Всех водителей предупреждают об опасности.

Об этом стало известно вечером 31 мая. Все случилось в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, о чем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автолюбители пишут, что по Шафировскому проспекту перед заездом на Кольцевую автодорогу рассыпан грунт. В «ловушку» уже угодило пять автомобилей – один за другим невнимательные водители не справлялись с управлением машин и въезжали в ограждение.

Очевидцы уверяют, что никаких предупреждающих знаков на дороге нет, так что петербуржцам стоит быть осторожнее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на проспекте Сизова собрался «паровозик» из пяти машин, опять с участием каршеринга. На месте работали две бригады скорой помощи. О пострадавших информации не поступало. Также пока неизвестно, прибыли ли на место сотрудники ГИБДД.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
дтп красногвардейские район
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