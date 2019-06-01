Курортный район Петербурга вошел в тройку мест для отдыха с детьми

Курортный район Петербурга вошел в рейтинг лучших мест для отдыха с детьми наряду с Сочи и Анапой. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства ТурСтат.

Помимо Анапы и Сочи в топ-3 вошел Курортный район Петербурга. Так, за Сочи отдали свои голоса 40% респондентов, за Анапу проголосовали 16% опрошенных. Курортный район Петербурга получил отклики у 11% респондентов.

В первую десятку также вошли Евпатория, Ялта и Феодосия, Ейск, Зеленоградск и Пятигорск.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург стал лидером рейтинга для летних поездок по России. Туристы планируют свои путешествия на период от 2 до 7 дней и потратят на проживание от 1,7 до 3,1 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего останавливаться в Краснодаре (1,7 тысяч рублей в сутки), дороже всего — в Москве (3,1 тысяча рублей в сутки).