Четыре пассажирских вагона поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Четыре пассажирских вагона поезда, следовавшего из Новосибирска во Владивосток, сошли с рельсов в Забайкалье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.

Инцидент произошел на станции Куэнга в субботу, 1 июня, в 05:38.

По предварительным данным, пострадавших нет. Из-за схода поезда нарушен габарит соседнего пути, ведутся восстановительные работы. Также на месте работает оперативный штаб.

Устанавливается причина происшествия.

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Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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