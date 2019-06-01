В Петербурге школьницу госпитализировали с передозировкой

Проводится проверка. Фото: pixabay.com
Проводится проверка. Фото: pixabay.com

В Петербурге несовершеннолетний подросток был госпитализирован с сильным отравлением наркотическим веществом. Инцидент произошел в квартире дома № 13 по улице Пестеля в пятницу, 31 мая.

Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Девочка находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Ранее подросток находился в местном розыске как без вести пропавшая.

Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге 16-летний подросток отравился метадоном. У ребенка было зафиксировано отравление метадоном. Позже он совершил самовольный уход из медицинского учреждения и скрылся в неизвестном направлении.

На данный момент местоположение несовершеннолетнего устанавливается.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
наркотики несовершенноление школьница
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге школьницу госпитализировали с передозировкой
Продавец белья украл у пенсионера полмиллиона рублей
В Японии появится система автоматической регистрации на рейс
Петербург посетит президент Болгарии
Четыре пассажирских вагона поезда сошли с рельсов в Забайкалье
В США раскрыли детали санкций против «Северного потока — 2»
Рейс из Лондона в Петербург задержали на сутки
Apple планирует отказаться от iTunes