В Петербурге школьницу госпитализировали с передозировкой

В Петербурге несовершеннолетний подросток был госпитализирован с сильным отравлением наркотическим веществом. Инцидент произошел в квартире дома № 13 по улице Пестеля в пятницу, 31 мая.
Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Девочка находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Ранее подросток находился в местном розыске как без вести пропавшая.
Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге 16-летний подросток отравился метадоном. У ребенка было зафиксировано отравление метадоном. Позже он совершил самовольный уход из медицинского учреждения и скрылся в неизвестном направлении.
На данный момент местоположение несовершеннолетнего устанавливается.