В Тихвине мужчина избил своего знакомого до полусмерти

В Тихвинском районе Ленобласти мужчина на почве неприязненных отношений избил своего знакомого до полусмерти. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в Тихвине в квартире дома №79 по Советской улице 15 мая.

Следственный отдел ОМВД России по Тихвинскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью). Подозреваемому избрана мера пресечения подписка о невыезде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что продавец белья украл у пенсионера полмиллиона рублей. Мошенник предложил пенсионеру приобрести у него постельное белье. Чтобы получше рассмотреть товар пенсионер позвал мужчину в свою квартиру, а после его ухода обнаружил отсутствие 500 тысяч рублей.