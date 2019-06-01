Продавец белья украл у пенсионера полмиллиона рублей

Пенсионер лишился 500 тысяч рублей. Фото: Рixabay
Пенсионер лишился 500 тысяч рублей. Фото: Рixabay

Мошенник предложил пенсионеру приобрести у него постельное белье. Чтобы получше рассмотреть товар пенсионер позвал мужчину в свою квартиру, а после его ухода обнаружил отсутствие 500 тысяч рублей.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Маршала Тухачевского в Красногвардейском района Петербурга.

Правоохранители начали проводить проверку по факту происшествия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что девелопер Бонд, обманувший дольщиков на 160 млн рублей, отсидит 4 года в колонии. Свой приговор предприниматель не услышал, так как находится в розыске с февраля 2018 года.

Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в крупном размере и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на четырех года, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы городских судов.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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