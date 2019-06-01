В Петербурге супруги изрезали друг друга ножом

Полиция Петербурга проводит проверку обстоятельств семейной ссоры между супругами, которая переросла в поножовщину.

Инцидент произошел в Невском районе Северной столицы.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в пятницу, 31 мая, к правоохранителям обратилась 57-летняя женщина. Она рассказала, что ее 34 летний муж нанес ей несколько ударов ножом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, обнаружили в парадной дома пьяного мужчину. Он также был ранен. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Тихвине мужчина избил своего знакомого до полусмерти. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.