Пенсионерка погибла в ДТП с грузовиком на трассе «Кола»

Женщина скончалась на месте из-за серьезности полученных травм.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Данные уже подтвердили в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что участниками ДТП стали двое – грузовик «Сканиа» и легковой автомобиль. Машины не смогли поделить дорогу во Всеволожском районе Ленинградской области на 37-м километре трассы «Кола». В результате столкновения скончалась 81-летняя пассажирка ВАЗа, которая получила травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, но сейчас рано об этом говорить – правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что четыре пассажирских вагона поезда сошли с рельсов в Забайкалье. По предварительным данным, пострадавших нет. Из-за схода поезда нарушен габарит соседнего пути, ведутся восстановительные работы. Также на месте работает оперативный штаб. Устанавливается причина происшествия.