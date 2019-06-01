В Ленобласти мигранты угнали три машины за одну ночь

Суд мужчину и его сожительницу к 1 году тюрьмы за угон трех автомобилей в течение одной ночи.

По данным следствия, в ноябре 2018 года 40-летний мужчина и 44-летняя женщина нелегально проживали на территории Всеволожского района и подрабатывали разнорабочими в комиссионном магазине на Шоссейной улице в поселке Янино.

Ночью обвиняемые повздорили с работодателем, и, разбив окно офиса, похитили оттуда ключи от его автомобилей. Отмечается, что в течение этой же ночи злоумышленники дважды совершили угон автомобиля «Лада» и автомобиля «Фольксваген Тигуан».

Машины обвиняемые угоняли, дабы досадить хозяину, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Суд приговорил указанных граждан к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полицейские за сутки поймали двух автоугонщиков в Петербурге и ЛО.