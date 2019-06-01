Под Вантовым мостом ищут мужчину – живого или мертвого

Он упал в воду еще вечером, с тех пор его никто не видел.

Инцидент случился после восьми часов вечера 31 мая. Обо всем рассказали источники в экстренных службах.

Охранник переправы уверяет, что заметил некоего человека, который упал в воду с Вантового моста. Когда он подбежал к месту происшествия, нашел там личные вещи – рюкзак, куртку, мобильный телефон и паспорт на имя жителя деревни Лупполово. При осмотре сумки также была найдена записка, через которую мужчина прощался со всеми близкими и просит его не искать в водах реки, так как хочет, чтобы им полакомилась корюшка.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются отыскать утопленника – живым или мертвым они не знают. Возможно, все это – чья-то глупая шутка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Колпино в реке Ижоре утонул 8-летний мальчик, который гулял с друзьями. Мужчинам удалось вытащить одного из купавшихся. Ребенка тут же госпитализировали. Второго ребенка – мальчика 8 лет через час обнаружили и вынесли на берег водолазы.