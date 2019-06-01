Многодетные семьи Петербурга получили ключи от микроавтобусов

Беглов вручил им подарок в День защиты детей.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Новостью поделилась пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Уточняется, что микроавтобусы получили семьи, в которых растет семь или более несовершеннолетних детей. Торжественная церемония вручения подарка состоялась в День защиты детей. Врио губернатора Санкт-Петербурга рассказал, что сам рос в большой семье – он был восьмым ребенком. Он поблагодарил родителей за то, что они не побоялись такой ответственности и воспитывают много ребятишек – Беглов уверен, что много детей не бывает и чем их больше, тем счастливей семья.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Александр Беглов вручит ключи от квартир детям, которые остались без попечения родителей. Ключи от новых домов петербуржцам вручил врио губернатора Петербурга Александр Беглов в Лепном зале Смольного в субботу, 1 мая.