Петербуржец сгорел на даче под Большим Луцком

Мужчина не успел выбраться из дома.

Инцидент случился в ночь с 31 мая на 1 июня. Звонок пожарным поступил в 1:39. Они выехали на место незамедлительное, но, к сожалению, не успели спасти жизнь хозяину дачи.

Специалисты рассказывают, что огонь успел охватит 42 квадратных метра. На ликвидацию возгорания понадобилось около часа. В момент пожара в доме находился 58-летний мужчина, который приехал туда на выходные из Санкт-Петербурга. Он сгорел заживо, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

Пока что непонятно, по каким причинам случился пожар.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на петербургском складе Bosco сгорело вещей на 110 млн рублей. Причиной возгорания стало короткое замыкание силовых кабелей. В итоге бренд лишился товара на 110 миллионов рублей, передает компания «Ингосстрах». Эксперты признали, что это – страховой случай, поэтому все убытки будут возмещены.