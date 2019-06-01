В «Балкания Nova» сработала пожарная сигнализация

Всех посетителей вывели из торгового центра.

Инцидент случился сегодня днем, 1 июня. Обо всем рассказали посетители, которых попросили покинуть помещение, в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы пишут, что они слышали пожарную сигнализацию. После их срочно эвакуировали – людей также попросили выйти из торгового центра «12 стульев».

«Хоть на солнышке люди погреются»,

— шутит одна из пользовательниц.

Многие решили не расходиться и подождать, чем все обернется. Уже через пару десятков минут «Балкания Nova» заработал. Почему сработала сигнализация и был ли пожар на самом деле – непонятно.

В официальном сообществе торгового центра никак не комментировали инцидент.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошла массовая эвакуация школ. Ученики сразу нескольких учебных заведений не смогли получить новые знания и были вынуждены отправиться в безопасное место – домой.