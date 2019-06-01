Автобус из Петербурга попал в ДТП у Любани

В результате аварии никто не пострадал.

Инцидент случился сегодня днем, 1 июня. Обо всем сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург», который поделился фотографией транспортного средства.

Все произошло с автобусом, который следовал из Санкт-Петербурга в Великий Новгород. Причиной ДТП стал водитель – он не смог справиться с управлением, из-за чего машина перед остановкой неожиданно для всех съехала с дороги и угодила в кювет. На снимке видно, что «лоб» автобуса весь в траве и земли.

«Никто не пострадал. Авария произошла сегодня днем»,

— говорится в посте. Сам автобус тоже выглядит нормально – повреждения не заметны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пенсионерка погибла в ДТП с грузовиком на трассе «Кола». Участниками ДТП стали двое – грузовик «Сканиа» и легковой автомобиль. Машины не смогли поделить дорогу во Всеволожском районе Ленинградской области на 37-м километре трассы «Кола». В результате столкновения скончалась 81-летняя пассажирка ВАЗа, которая получила травмы, несовместимые с жизнью.