Автобус из Петербурга попал в ДТП у Любани

Автобус придется отмыть от грязи и травы. Фото: Telegram-канал
Автобус придется отмыть от грязи и травы. Фото: Telegram-канал "Аварийный Петербург"

В результате аварии никто не пострадал.

Инцидент случился сегодня днем, 1 июня. Обо всем сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург», который поделился фотографией транспортного средства.

Все произошло с автобусом, который следовал из Санкт-Петербурга в Великий Новгород. Причиной ДТП стал водитель – он не смог справиться с управлением, из-за чего машина перед остановкой неожиданно для всех съехала с дороги и угодила в кювет. На снимке видно, что «лоб» автобуса весь в траве и земли.

«Никто не пострадал. Авария произошла сегодня днем»,

— говорится в посте. Сам автобус тоже выглядит нормально – повреждения не заметны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пенсионерка погибла в ДТП с грузовиком на трассе «Кола». Участниками ДТП стали двое – грузовик «Сканиа» и легковой автомобиль. Машины не смогли поделить дорогу во Всеволожском районе Ленинградской области на 37-м километре трассы «Кола». В результате столкновения скончалась 81-летняя пассажирка ВАЗа, которая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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