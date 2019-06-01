Жительнице Ленобласти вернули угнанный автомобиль

Подозреваемых в преступлении уже задержали.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что женщина пришла в полицию 30 мая, заявив о пропаже автомобиля. Она заверила, что припарковала свой «Форд Фокус» у дома на улице Школьной поселке Бугры. Спустя примерно двое суток она поняла, что ее машина пропала.

Спустя всего несколько часов после поданного заявления «Форд Фокус» был найден. Его заметили в паркинге на улице Тихой». Сейчас в угоне подозревают сразу двух мужчин. У следствия нет никаких сомнений, что они причастны к преступлению. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, а женщине вернули ее машину.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец обвиняет знакомого в хищении тягача за 4,5 млн рублей. Петербуржец рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что его грузовой тягач «Сканиа» пропал еще в апреле 2018 года.