Петербуржец обвиняет знакомого в хищении тягача за 4,5 млн рублей

Мужчина уверяет, что подозреваемый присвоил его себе обманным путем.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Информацию уже подтвердили в ГУ МВЛ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Петербуржец рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что его грузовой тягач «Сканиа» пропал еще в апреле 2018 года. В происшествии он винит своего знакомого, который заполучил его обманом. Уточняется, что машина стоит 4,5 миллиона рублей. Сейчас потерпевший пытается добиться заведения уголовного дела на знакомого. Полицейские занимаются расследованием дела и выяснением обстоятельств.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что продавец белья украл у пенсионера полмиллиона рублей. Мошенник предложил пенсионеру приобрести у него постельное белье. Чтобы получше рассмотреть товар пенсионер позвал мужчину в свою квартиру, а после его ухода обнаружил отсутствие 500 тысяч рублей.